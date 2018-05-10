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В Иркутской области при пожаре в частном доме погибли три человека
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В Иркутской области при пожаре в частном доме погибли три человека 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В селе Александровск Аларского района Иркутской области при пожаре в частном доме погибли три человека, сообщается на сайте управления СК России по региону.
"В селе Александровск Аларского района произошел пожар в жилом доме N 23 по улице Нижняя. В момент прибытия на место пожара сотрудников МЧС весь дом был охвачен огнем. В процессе ликвидации пожара, в результате которого строение сгорело полностью, в доме спасатели обнаружили тела двух женщин 1947 и 1967 годов рождения, а также хозяина жилища 1953 года рождения", — говорится на сайте ведомства.
Следователи установили, что весной 2018 года дом отключили от электросети за неуплату. В апреле хозяина дома привлекли к административной ответственности за самовольное подключение к электричеству. Также предполагается, что в день пожара в здании распивали алкогольные напитки.
В данный момент ведется доследственная проверка.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области на дорогу высыпался тротил.
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