В Иркутской области при пожаре в частном доме погибли три человека

В селе Александровск Аларского района Иркутской области при пожаре в частном доме погибли три человека, сообщается на сайте управления СК России по региону.

"В селе Александровск Аларского района произошел пожар в жилом доме N 23 по улице Нижняя. В момент прибытия на место пожара сотрудников МЧС весь дом был охвачен огнем. В процессе ликвидации пожара, в результате которого строение сгорело полностью, в доме спасатели обнаружили тела двух женщин 1947 и 1967 годов рождения, а также хозяина жилища 1953 года рождения", — говорится на сайте ведомства.

Следователи установили, что весной 2018 года дом отключили от электросети за неуплату. В апреле хозяина дома привлекли к административной ответственности за самовольное подключение к электричеству. Также предполагается, что в день пожара в здании распивали алкогольные напитки.

В данный момент ведется доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области на дорогу высыпался тротил.