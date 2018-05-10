Авария с возгоранием на магистральном газопроводе произошла в Свердловской области

МОСКВА , 10 мая. / ТАСС /. Порыв с возгоранием произошел вечером 9 мая на магистральном газопроводе в Свердловской области , сообщается на сайте ФГБУ «Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России».

"9 мая в 21.47 (мск) на 564 км магистрального газопровода «Игрим — Серов — Нижний Тагил» диаметром 1 200 мм, перед компрессорной станцией «Нижняя Тура», произошел порыв с возгоранием. Жертв и пострадавших нет", — отмечается в сообщении.

В 21.53 аварийный участок газопровода отключили. А уже в 22.20 остаточный газ в газопроводе выгорел и возгорание было ликвидировано. На режим поставки газа потребителям авария не повлияла. Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы.