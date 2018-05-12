Ещё
Два садовых дома, гараж и баня горели в Нижегородской области 11 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Два садовых дома, гараж и баня горели в Нижегородской области 11 мая 

Newsroom24 12 мая 2018
Фото: Newsroom24
Об этом сообщается на сайте регионального Управления МЧС.
Информация о загоревшейся бане в селе Ново-Еделево Гагинского района поступила в ведомство в 02:40. Строение сгорело дотла на площади 15 кв. м.
В 14.18 стало известно о возгорании в деревне Князевка Арзамасского районе. Площадь пожара, в результате которого сгорел гараж, составила 32 кв. м.
В это же время загорелся садовый дом в поселке Юрьевец в городском округе Дзержинск. В результате пожара сгорел второй этаж строения на площади 5 кв. м.
В 17.02 стало известно о загорании садового дома в Вачском районе. Огнем были уничтожены садовый дом и хозяйственные постройки.
Напомним, «Газель» сгорела в Павлово 9 мая.
Newsroom24: последние новости
Придомовая территория освободилась от воды в Урене 52-летний курильщик устроил пожар в Ковернинском районе МЧС прокомментировало запрет на приготовление шашлыков во время ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ты же корова!»: Нетаньяху поздравил Нетту297
«Искали повод для наступления»: ВСУ понесли потери в Горловке162
На «Евровидении» произошло серьезное ЧП58
«У Москвы есть ответ США»103
Выходец из Чечни устроил резню в Париже688
Видео
01:35
Малахова сняли спящим в отеле с Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
01:14
На «Евровидении» произошло серьезное ЧП
Шоу-бизнес
00:26
«У Москвы есть ответ США»
США Армия
01:25
Протесты в Тбилиси закончились танцами
В мире Происшествия
03:16
«Не обязательно быть 90-60-90». В Сети порадовались победе Нетты
Шоу-бизнес
Объявлен победитель «Евровидения»
Шоу-бизнес
02:14
Выходец из Чечни устроил резню в Париже
Происшествия В мире
01:32
Российские «Медведи» напугали американцев
Оружие Армия
00:48
Зачем россияне на 9 мая устраивают дебоши за границей
Общество Конфликты
01:43
В РФ отказались считать конкурентом газопровод TANAP
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение