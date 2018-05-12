Два садовых дома, гараж и баня горели в Нижегородской области 11 мая

Об этом сообщается на сайте регионального Управления МЧС.

Информация о загоревшейся бане в селе Ново-Еделево Гагинского района поступила в ведомство в 02:40. Строение сгорело дотла на площади 15 кв. м.

В 14.18 стало известно о возгорании в деревне Князевка Арзамасского районе. Площадь пожара, в результате которого сгорел гараж, составила 32 кв. м.

В это же время загорелся садовый дом в поселке Юрьевец в городском округе Дзержинск. В результате пожара сгорел второй этаж строения на площади 5 кв. м.

В 17.02 стало известно о загорании садового дома в Вачском районе. Огнем были уничтожены садовый дом и хозяйственные постройки.