Баня и два транспортных средства горели 9 мая в Нижегородской области

Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС РФ.

Как отмечается в сообщении, около десяти часов утра в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о возгорании бани в Советском районе Нижнего Новгорода. В результате пожара сгорела кровля бани, а также пристрой. Общая площадь, пройденная огнем, составила 40 кв. метров.

Около двух часов дня поступило сообщение о возгорании транспортного средства в деревне Малиновка Большеболдинского района. В результате пожара сгорело транспортное средство на площади 24 кв. метра.

Около трех часов дня в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании автомобиля в Павлове. В результате пожара автомобиль сгорел. Площадь пожара составила 5 кв. метров.