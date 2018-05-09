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Баня и два транспортных средства горели 9 мая в Нижегородской области
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Баня и два транспортных средства горели 9 мая в Нижегородской области 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС РФ.
Как отмечается в сообщении, около десяти часов утра в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о возгорании бани в Советском районе Нижнего Новгорода. В результате пожара сгорела кровля бани, а также пристрой. Общая площадь, пройденная огнем, составила 40 кв. метров.
Около двух часов дня поступило сообщение о возгорании транспортного средства в деревне Малиновка Большеболдинского района. В результате пожара сгорело транспортное средство на площади 24 кв. метра.
Около трех часов дня в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании автомобиля в Павлове. В результате пожара автомобиль сгорел. Площадь пожара составила 5 кв. метров.
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