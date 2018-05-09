Трассу заволокло дымом: в лесополосе под Самарой горела трава 

Днем в среду, 9 мая, в районе села Черноречье Волжского района произошел крупный пожар. В лесополосе рядом с трассой загорелась трава. Очевидец снял видео на месте происшествия.
В Черноречье горит лесополоса
— Сначала было много дыма. Заволокло всю трассу. Видимость была практически нулевая. Потом я увидел огонь. Языки пламени взмывали в небо, — рассказал очевидец.
По информации ГУ МЧС России по Самарской области, сейчас на месте происшествия работают 20 пожарных и четыре единицы техники. Уже объявлена локализация возгорания.
— Трава горела отдельными очагами. Угрозы распространения пламени нет. Никто не пострадал, — рассказал представитель ведомства.