На Тверской в Нижнем Новгороде полыхает дом

Очевидцы происшествия снимают пожар на фото и видео. Марина Чуфарина сначала предположила, что это дом №27 по улице Белинского, но оказалось, что деревянный дом стоит на Тверской. По её словам постройку тушат уже свыше 20 минут, однако положительного результата ещё не видно — дом продолжает гореть. Уже догорает второй этаж и пламя может перекинуться на соседние постройки.

На скриншотах из видео Дарьи Ермаковой видно, что пожарные уже приехали. Рядом с горящим домом много деревьев и соседние деревянные постройки, поэтому тушить нужно оперативно. Оперативного комментария от МЧС Нижнего Новгорода получить не удалось.

Буквально месяц назад мы писали, что сгорел деревянный дом на улице Белинского. Эти постройки находятся в одном квартале.