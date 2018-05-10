Деревянный дом в центре Нижнего Новгорода предположительно подожгли

Сообщение о пожаре поступило 9 мая в 18:26. Горел двухэтажный деревянный дом на улице Тверской. Здание давно расселено — оно готовилось под снос.

Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через 3 минуты. На тот момент дом горел уже по всей площади. На первом этаже находился мужчина, пожарные эвакуировали его через окно на улицу. От медицинской помощи он отказался.

В 19:05 пожар был ликвидирован на площади 240 кв. м. Всего в тушении участвовали 39 человек и 7 единиц техники. Предположительно причиной пожара стал поджог.