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Деревянный дом в центре Нижнего Новгорода предположительно подожгли
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Деревянный дом в центре Нижнего Новгорода предположительно подожгли 

nn.ru 53 минуты назад
Фото: nn.ru
Сообщение о пожаре поступило 9 мая в 18:26. Горел двухэтажный деревянный дом на улице Тверской. Здание давно расселено — оно готовилось под снос.
Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через 3 минуты. На тот момент дом горел уже по всей площади. На первом этаже находился мужчина, пожарные эвакуировали его через окно на улицу. От медицинской помощи он отказался.
В 19:05 пожар был ликвидирован на площади 240 кв. м. Всего в тушении участвовали 39 человек и 7 единиц техники. Предположительно причиной пожара стал поджог.
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