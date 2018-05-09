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Пожар на заводе «Полимерпласт» в Тюмени ликвидирован
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Пожар на заводе «Полимерпласт» в Тюмени ликвидирован 

ТАСС 1 час назад
Фото: 72.ru
ТЮМЕНЬ, 9 мая. /ТАСС/. Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в производственном цехе завода «Полимерпласт» на улице Бабарынка в Тюмени, сообщил в среду ТАСС пресс-секретарь управления МЧС по Тюменской области Сергей Юсько.
"Пожар ликвидирован, сотрудники МЧС приступили к проливке и разбору конструкций. Площадь пожара составила 500 кв. м", — сказал собеседник агентства.
По словам Юсько, во время пожара никто не пострадал.
Вызов на пульт дежурного поступил в 19:26 (17:26 мск), через 10 минут пожарные прибыли на место происшествия. Завод «Полимерпласт» расположен в промышленном районе на окраине города. Он производит изделия из пенополистирола.
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