Пожар на заводе «Полимерпласт» в Тюмени ликвидирован

"Пожар ликвидирован, сотрудники МЧС приступили к проливке и разбору конструкций. Площадь пожара составила 500 кв. м", — сказал собеседник агентства.

По словам Юсько, во время пожара никто не пострадал.

Вызов на пульт дежурного поступил в 19:26 (17:26 мск), через 10 минут пожарные прибыли на место происшествия. Завод «Полимерпласт» расположен в промышленном районе на окраине города. Он производит изделия из пенополистирола.