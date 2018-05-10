Названа предварительная причина пожара на заводе в Тюмени

Причиной возгорания завода «Полимерпласт», в результате которого было уничтожено 500 квадратных метров сооружения, по предварительной информации произошло из-за короткого замыкания, сообщает NashGorod со ссылкой на МЧС

Пожар на заводе произошел 9 мая, пожар начался в цехе по производству пенопласта. Пожарные выехали на место ЧП через пять минут, после поступления звонка о возгорании.

В ликвидации пожара было задействовано 17 единиц техники и 40 человек личного состава. В результате огонь был потушен, никто не пострадал.