Ещё
Названа предварительная причина пожара на заводе в Тюмени
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа предварительная причина пожара на заводе в Тюмени 

Rambler News Service 37 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Причиной возгорания завода «Полимерпласт», в результате которого было уничтожено 500 квадратных метров сооружения, по предварительной информации произошло из-за короткого замыкания, сообщает NashGorod со ссылкой на МЧС.
Пожар на заводе произошел 9 мая, пожар начался в цехе по производству пенопласта. Пожарные выехали на место ЧП через пять минут, после поступления звонка о возгорании.
В ликвидации пожара было задействовано 17 единиц техники и 40 человек личного состава. В результате огонь был потушен, никто не пострадал.
Rambler News Service: последние новости
В России могут запретить жарить шашлыки во время ЧМ-2018 Глава МЧС заявил о нарушениях противопожарной безопасности в каждом втором ТРЦ и кинотеатре Заявки на получение дальневосточного гектара направили 125 жителей Удмуртии
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили о социальной революции388
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение1230
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала587
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества12
Клейменов больше не будет вести программу «Время»98
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение