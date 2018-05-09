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В центре Уфы загорелся частный дом
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93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине

В центре Уфы загорелся частный дом 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Днем 9 мая в Советском районе города вспыхнул деревянный дом. Пожар случился на улице 9 января. Прохожие вызвали на место происшествия спасателей. Когда пожарные прибыли, огонь охватил весь дом. Языки пламени пылали даже на крыше постройки, высоко в небо бил столб чернеого густого дыма. Возле горящего здания остановились горожане. Они засняли происшествие и выставили видео в группу БашДТП.
— Сильно горит, хоть бы на соседние дома не перекинулось, — переживали уфимцы.
Спасатели борются с пламенем. Информация о причинах возгорания и пострадавших уточняется.
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Комментарии  Ещё 1 источник 
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