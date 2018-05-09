В центре Уфы загорелся частный дом

Днем 9 мая в Советском районе города вспыхнул деревянный дом. Пожар случился на улице 9 января. Прохожие вызвали на место происшествия спасателей. Когда пожарные прибыли, огонь охватил весь дом. Языки пламени пылали даже на крыше постройки, высоко в небо бил столб чернеого густого дыма. Возле горящего здания остановились горожане. Они засняли происшествие и выставили видео в группу БашДТП.

— Сильно горит, хоть бы на соседние дома не перекинулось, — переживали уфимцы.

Спасатели борются с пламенем. Информация о причинах возгорания и пострадавших уточняется.