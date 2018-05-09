Жителям Гумрака в Волгограде сделали к 9 Мая мусорные «подарки»

Жители поселка Гумрак, расположенного в Дзержинском районе Волгограда , оказались неприятно удивлены, выйдя на улицу. Прямо на центральной площади поселка в качестве праздничного убранства красуются сегодня разноцветные пакеты с мусором. — Вот так поздравила Гумрак администрация Дзержинского района, — рассказывает жительница Гумрака Елена Володина. — Эту кучу «подарков» оставили на центральной площади.

По словам волгоградки, работников коммунальных служб не смутило ни то, что мусор лежит на площади, которая находится в самом центре поселка, ни то, что в нескольмих метрах от праздничной с валки находит полицейский участок.