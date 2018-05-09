В Тюмени более 1500 человек эвакуировали из торгового центра «Колумб»

Тюмени , сегодня, 9 мая, МЧС экстренно эвакуировали из ТРК «Колумб» свыше 1 500 человек. Посетители и сотрудники заметили на верхних этажах здания дым и почувствовали запах гари.

«По предварительным данным, здесь произошло подгорание пищи. Всем представителям экстренных служб, прибывшим на место, после обследования здания был дан отбой, так как возгорания не было. Одно отделение сотрудников МЧС осталось в торговом центре для контроля за обстановкой», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

В настоящее время ТРК «Колумб» работает в обычном режиме.