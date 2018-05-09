Курская область. 5 пожарных машин тушили пожар в Суджанском районе

9 мая в 12:40 на номер «Службы спасения — 112» Курской области поступило сообщение о загорании жилого дома в селе Воробжа Суджанского района.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ №42, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей. В итоге огнеборцы справились с пожаром за 10 минут.

В результате происшествия в жилом кирпичном доме размером 90 кв. м. обрушилась кровля, пострадало имущество, были повреждены хозяйственные постройки на территории домовладения.