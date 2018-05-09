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Курская область. 5 пожарных машин тушили пожар в Суджанском районе
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Курская область. 5 пожарных машин тушили пожар в Суджанском районе 

Курские известия 36 минут назад
Фото: Курские известия
9 мая в 12:40 на номер «Службы спасения — 112» Курской области поступило сообщение о загорании жилого дома в селе Воробжа Суджанского района.
На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ №42, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей. В итоге огнеборцы справились с пожаром за 10 минут.
В результате происшествия в жилом кирпичном доме размером 90 кв. м. обрушилась кровля, пострадало имущество, были повреждены хозяйственные постройки на территории домовладения.
К ликвидации пожара привлекались 16 человек, 5 единиц техники, в том числе от МЧС 7 человек, 2 единицы техники, — сообщает пресс-служба регионального МЧС. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
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