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Спасатели предупредили о высоком уровне пожароопасности в Новгородской области
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Спасатели предупредили о высоком уровне пожароопасности в Новгородской области 

RT на русском 55 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Спасатели предупредили о пятом уровне пожароопасности в Новгородской области с 13 по 15 мая, сообщает ФАН со ссылкой на региональное МЧС.
По данным центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в Холмском, Крестецком и Боровичском районах ожидается чрезвычайно высокий уровень риска возникновения пожаров.
В случае возгорания рекомендуется незамедлительно обратиться в единую службу спасения.
Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале разработали маршруты патрулирования в связи с запретом разводить костры в лесу.
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