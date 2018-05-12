Спасатели предупредили о высоком уровне пожароопасности в Новгородской области 

Спасатели предупредили о пятом уровне пожароопасности в Новгородской области с 13 по 15 мая, сообщает ФАН со ссылкой на региональное МЧС.
По данным центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в Холмском, Крестецком и Боровичском районах ожидается чрезвычайно высокий уровень риска возникновения пожаров.
В случае возгорания рекомендуется незамедлительно обратиться в единую службу спасения.
Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале разработали маршруты патрулирования в связи с запретом разводить костры в лесу.