Спасатели предупредили о высоком уровне пожароопасности в Новгородской области

Спасатели предупредили о пятом уровне пожароопасности в Новгородской области с 13 по 15 мая, сообщает ФАН со ссылкой на региональное МЧС

По данным центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в Холмском, Крестецком и Боровичском районах ожидается чрезвычайно высокий уровень риска возникновения пожаров.

В случае возгорания рекомендуется незамедлительно обратиться в единую службу спасения.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале разработали маршруты патрулирования в связи с запретом разводить костры в лесу.