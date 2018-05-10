На Урале на ребенка упал шифер с крыши 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая — РИА Новости. В Свердловской области шифер, упавший с крыши многоквартирного дома, травмировал 12-летнего ребенка, сообщает в четверг областная региональная прокуратура.
"По предварительной информации, ребенок был госпитализирован в городскую больницу с рваными ранами щеки, подозрением на сотрясение головного мозга. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, тем не менее он продолжает оставаться в больнице", — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время прокуратура Каменск-Уральского проводит проверку по факту происшествия. В том числе выясняется, когда в последний раз проводился ремонт и осмотр кровли, а также кто отвечает за надлежащую эксплуатацию дома.