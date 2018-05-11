Ещё
Из-за чего на этот раз эвакуируют ТРЦ «Галерея» в Краснодаре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из-за чего на этот раз эвакуируют ТРЦ «Галерея» в Краснодаре 

Новая Кубань 10 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 11 мая — Новая Кубань. Торговый центр, расположенный в самом центре Краснодара, уже бьет все рекорду по количеству проведения эвакуации посетителей и персонала.
Данные обстоятельства уже превращаются в какую-то злую шутку, поэтому горожане спокойно и без лишней паники реагируют на происходящее.
Несколько минут назад стало известно, что ТРЦ «Галерея» опять эвакуируют.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю ситуацию прокомментировали так:
— Сработала пожарная сигнализация. Предварительно, ложная.
Дабы удостовериться в отсутствии каких-либо угроз на место по долгу службы выехали подразделения МЧС.
Новая Кубань: последние новости
В Сочи запретят въезд пассажирским автобусам без «Глонасс» во время ЧМ-2018 по футболу В Краснодаре ликвидируют последствия короткого замыкания на подстанции В ТРЦ "Галерея Краснодар" сработала пожарная сигнализация
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не только «Панцирь»: Израиль уничтожил «Бук» и С-200539
Как РФ встретила провалившуюся на «Евровидении» Самойлову121
Эксперты объяснили причины провала «Панциря»989
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост — взорвать или использовать41
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути196
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как РФ встретила провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:04
Студентка обнажилась во время доклада
Происшествия Общество
00:35
Меркель призвала не рассчитывать на США
В мире
03:14
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
01:42
Оглашен приговор напавшему на Фельгенгауэр
Происшествия Другое
00:31
Не только «Панцирь»: Израиль уничтожил «Бук» и С-200
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение