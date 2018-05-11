Из-за чего на этот раз эвакуируют ТРЦ «Галерея» в Краснодаре 

Краснодар. 11 мая — Новая Кубань. Торговый центр, расположенный в самом центре Краснодара, уже бьет все рекорду по количеству проведения эвакуации посетителей и персонала.
Данные обстоятельства уже превращаются в какую-то злую шутку, поэтому горожане спокойно и без лишней паники реагируют на происходящее.
Несколько минут назад стало известно, что ТРЦ «Галерея» опять эвакуируют.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю ситуацию прокомментировали так:
— Сработала пожарная сигнализация. Предварительно, ложная.
Дабы удостовериться в отсутствии каких-либо угроз на место по долгу службы выехали подразделения МЧС.