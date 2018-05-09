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1,5 тысяч человек эвакуировали из ТРЦ «Колумб» из-за подгоревшей пищи
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1,5 тысяч человек эвакуировали из ТРЦ «Колумб» из-за подгоревшей пищи 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Сегодня, 9 мая, во второй половине дня из торгово-развелкательного центра «Колумб», расположенного на Московском тракте в Тюмени экстренно эвакуировали 1,5 тысяч человек. Поводом для тревоги послужил запах дыма, который посетители и сотрудники почувствовали на верхнем этаже.
— Предварительно здесь произошло подгорание пищи. Всем представителям экстренных служб, прибывшим на место, после обследования здания быд дан отбой. Одно отделение сотрудников МЧС осталось в торговом центре для контроля за обстановкой, — рассказал 72.ru Сергей Юсько, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области.
Как только спасатели выяснили, что никаких возгораний нет, сотрудникам и посетителям разрешили вернуться в здание торгово-развлекательного центра. Сейчас «Колумб» работает в обычном режиме.
Прокуратура нашла здесь нарушения требований пожарной безопасности
Недавно прокуратура Калининского округа Тюмени привлекла к административной ответственности управляющую организацию, обслуживающую ТРЦ «Колумб». За несоблюдение требований пожарной безопасности руководство агентства «Коммерческая недвижимость» заплатит 175 тысяч рублей. Многочисленные нарушения в «Колумбе» нашли во время проверки, поводом для которой послужила трагедия в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня».
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