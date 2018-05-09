1,5 тысяч человек эвакуировали из ТРЦ «Колумб» из-за подгоревшей пищи

Сегодня, 9 мая, во второй половине дня из торгово-развелкательного центра «Колумб», расположенного на Московском тракте в Тюмени экстренно эвакуировали 1,5 тысяч человек. Поводом для тревоги послужил запах дыма, который посетители и сотрудники почувствовали на верхнем этаже.

— Предварительно здесь произошло подгорание пищи. Всем представителям экстренных служб, прибывшим на место, после обследования здания быд дан отбой. Одно отделение сотрудников МЧС осталось в торговом центре для контроля за обстановкой, — рассказал 72.ru Сергей Юсько , руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области

Как только спасатели выяснили, что никаких возгораний нет, сотрудникам и посетителям разрешили вернуться в здание торгово-развлекательного центра. Сейчас «Колумб» работает в обычном режиме.

Прокуратура нашла здесь нарушения требований пожарной безопасности

Недавно прокуратура Калининского округа Тюмени привлекла к административной ответственности управляющую организацию, обслуживающую ТРЦ «Колумб». За несоблюдение требований пожарной безопасности руководство агентства «Коммерческая недвижимость» заплатит 175 тысяч рублей. Многочисленные нарушения в «Колумбе» нашли во время проверки, поводом для которой послужила трагедия в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня».