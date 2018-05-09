На бельгийском металлургическом заводе прогремел взрыв

Сотрудников предприятия, а также работников и пассажиров расположенной рядом железнодорожной станции, эвакуировали.

В среду, 9 мая, на металлургическом заводе в бельгийском городе Шатле из-за возгорания резервуара с газом прогремел взрыв.

По данным телерадиокомпании RTL, в результате происшествия пострадали как минимум трое из 600 сотрудников предприятия.

Grosse explosion dans l’usine Aperam à Châtelet: La situation est sous contrôle des pompiers, trois personnes blessées https://t.co/tyiNnfIEUx pic.twitter.com/FfeYhoexSu

— UNSAMAHLEBEHRFRANCE (@UNSAMAHLEBEHRFR) 9 мая 2018 г.

В настоящее время пожарным удалось потушить очаг возгорания. Отмечается, что по результатам исследований дым от пожара признан не токсичным.

Châtelet: une usine sidérurgique évacuée après une #explosion, trois blesséshttps://t.co/kWDbyUiKXI pic.twitter.com/qG1LVwlPJ1

— Le Soir (@lesoir) 9 мая 2018 г.

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