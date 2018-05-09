На бельгийском металлургическом заводе прогремел взрыв 

Сотрудников предприятия, а также работников и пассажиров расположенной рядом железнодорожной станции, эвакуировали.
В среду, 9 мая, на металлургическом заводе в бельгийском городе Шатле из-за возгорания резервуара с газом прогремел взрыв.
По данным телерадиокомпании RTL, в результате происшествия пострадали как минимум трое из 600 сотрудников предприятия.
Grosse explosion dans l’usine Aperam à Châtelet: La situation est sous contrôle des pompiers, trois personnes blessées https://t.co/tyiNnfIEUx pic.twitter.com/FfeYhoexSu
— UNSAMAHLEBEHRFRANCE (@UNSAMAHLEBEHRFR) 9 мая 2018 г.
В настоящее время пожарным удалось потушить очаг возгорания. Отмечается, что по результатам исследований дым от пожара признан не токсичным.
Châtelet: une usine sidérurgique évacuée après une #explosion, trois blesséshttps://t.co/kWDbyUiKXI pic.twitter.com/qG1LVwlPJ1
— Le Soir (@lesoir) 9 мая 2018 г.
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