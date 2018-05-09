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Спасатели вытащили из Борисовского пруда тонувшую пьяную женщину
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Спасатели вытащили из Борисовского пруда тонувшую пьяную женщину 

Газета.Ru 1 час назад
Спасатели вытащили из водоема на юге Москвы тонувшую пьяную женщину, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Поступило сообщение о тонувшем человеке на Борисовском пруду. Прибывшие на место спасатели вытащили из воды женщину, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения", — сказал источник.
В пресс-службе МЧС подтвердили факт спасения в районе д. 2 по ул. Борисовские пруды находившейся в водоеме женщины и уточнили, что она находилась в воде на расстоянии 30 м от берега.
В декабре в Сергиево-Посадском районе священнослужитель помог спасателям извлечь коня по кличке Космос, который провалился под лед.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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