На юге Москвы спасатели вытащили из воды пьяную женщину

Московские спасатели вытащили из Борисовских прудов на юге столицы женщину, находящуюся в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы столичного департамента ГОЧСиПБ.

«Около 14:50 в Южном административном округе Москвы на Борисовских прудах спасена женщина, поднята спасателями МГПСС с поверхности воды в состоянии сильного алкогольного опьянения», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшая в медицинской помощи не нуждается. На место инцидента вызван наряд полиции.