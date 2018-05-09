На юге Москвы спасатели вытащили из воды пьяную женщину 

Московские спасатели вытащили из Борисовских прудов на юге столицы женщину, находящуюся в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы столичного департамента ГОЧСиПБ.
«Около 14:50 в Южном административном округе Москвы на Борисовских прудах спасена женщина, поднята спасателями МГПСС с поверхности воды в состоянии сильного алкогольного опьянения», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пострадавшая в медицинской помощи не нуждается. На место инцидента вызван наряд полиции.