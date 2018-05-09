В Кургане сгорел еще один «не жилец»

Сегодня, 9 мая, около 4 утра на пересечении улиц Куйбышева и Володарского в Кургане внезапно загорелся расселенный двухэтажный дом. Первый этаж здания был кирпичный, поэтому выгорел только внутри, а вот второй — деревянный полыхал вовсю.

Дом был расселен и дожидался сноса. По словам жителей окрестных домов, вечерами там устраивали ночлежку бомжи, а днем там бывали подростки.

Год назад соседние расселённые дома снесли, даже успели заровнять место сноса. Почему погорелец не попал под снос, пока не известно. По предварительной информации, при пожаре никто не пострадал. Причина будет установлена сотрудниками МЧС . В социальных сетях уже появились мнения, что дом подожгли специально, чтобы ускорить процесс сноса.

Несколько дней назад в Восточном районе Кургана тоже сгорел заброшенный дом. Тогда горожане выдвинули версию, что пожар устроили дети, которых там видели незадолго до возгорания. Кстати, с завидной регулярностью горят дома в районе улиц Некрасова и Дзержинского, которые тоже расселены и дожидаются своей участи.