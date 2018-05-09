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Могила погибшего при теракте известного богослова разрушена в Дагестане
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Могила погибшего при теракте известного богослова разрушена в Дагестане 

ТАСС 1 час назад
Фото: Реальное время
МАХАЧКАЛА, 9 мая. /ТАСС/. Неизвестные в Дагестане разрушили могилу шейха Саида Афанди Чиркейского, трагически погибшего в результате самоподрыва террористки-смертницы в августе 2012 года. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в силовых структурах республики.
Шейх Саид-афанди Чиркейский (Саид Ацаев) был одним из крупных духовных лидеров Северного Кавказа, в Дагестане у него были тысячи мюридов (последователей). 28 августа 2012 года террористка-смертница, пришедшая в его дом в поселке Чиркей Буйнакского района Дагестана под видом паломницы, совершила самоподрыв, погибли 7 человек, включая самого Саида Афанди. Проститься с ним в течение нескольких часов в его родовое село Чиркей съехались более 100 тыс. человек со всего Северного Кавказа, в связи с его гибелью 29 августа 2012 года в Дагестане был объявлен траур. Его могила стала зияратом (почитаемое место для мусульман), ее по сей день посещают мусульмане со всего Северного Кавказа.
"В ночь на среду в селе Чиркей двое неизвестных разрушили могилу шейха Саида Афанди Чиркейского. Пока точно не установлено, произошло разрушение в результате подрыва или применения воспламеняющейся жидкости", — сообщил собеседник, отметив, что могила значительно пострадала.
По данным источника, преступники попали в объективы видеокамер, установленных неподалеку, ведутся их поиски.
Официальными комментариями от правоохранительных органов Дагестана относительно произошедшего ТАСС пока не располагает.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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