Могила погибшего при теракте известного богослова разрушена в Дагестане

МАХАЧКАЛА , 9 мая. / ТАСС /. Неизвестные в Дагестане разрушили могилу шейха Саида Афанди Чиркейского, трагически погибшего в результате самоподрыва террористки-смертницы в августе 2012 года. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в силовых структурах республики.

Шейх Саид-афанди Чиркейский (Саид Ацаев) был одним из крупных духовных лидеров Северного Кавказа, в Дагестане у него были тысячи мюридов (последователей). 28 августа 2012 года террористка-смертница, пришедшая в его дом в поселке Чиркей Буйнакского района Дагестана под видом паломницы, совершила самоподрыв, погибли 7 человек, включая самого Саида Афанди. Проститься с ним в течение нескольких часов в его родовое село Чиркей съехались более 100 тыс. человек со всего Северного Кавказа, в связи с его гибелью 29 августа 2012 года в Дагестане был объявлен траур. Его могила стала зияратом (почитаемое место для мусульман), ее по сей день посещают мусульмане со всего Северного Кавказа.

"В ночь на среду в селе Чиркей двое неизвестных разрушили могилу шейха Саида Афанди Чиркейского. Пока точно не установлено, произошло разрушение в результате подрыва или применения воспламеняющейся жидкости", — сообщил собеседник, отметив, что могила значительно пострадала.

По данным источника, преступники попали в объективы видеокамер, установленных неподалеку, ведутся их поиски.

Официальными комментариями от правоохранительных органов Дагестана относительно произошедшего ТАСС пока не располагает.