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Уфимцев напугал черный дым над городом
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Уфимцев напугал черный дым над городом 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Днем 9 мая жители Уфы заметили над столицей столб густого дыма. Черное облако возвышалось над деревьями в северной части города. Горожане сфотографировали пожар, разместили снимки в «БашДТП» и стали гадать, что могло загореться.
— Похоже, что в сторону Шакши что-то полыхает. Хорошо видно от торгового центра «Планета». Очень страшно смотреть, такой праздник сегодня, а где-то пожар, — переживают уфимцы.
Спасатели успокоили горожан. На окраине города загорелась сухая трава. Пожарные оперативно выехали на место происшествия и борются с огнем.
— Пострадавших в результате происшествия нет, — рассказали в 22-м пожарном отряде.
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