Уфимцев напугал черный дым над городом

Днем 9 мая жители Уфы заметили над столицей столб густого дыма. Черное облако возвышалось над деревьями в северной части города. Горожане сфотографировали пожар, разместили снимки в «БашДТП» и стали гадать, что могло загореться.

— Похоже, что в сторону Шакши что-то полыхает. Хорошо видно от торгового центра «Планета». Очень страшно смотреть, такой праздник сегодня, а где-то пожар, — переживают уфимцы.

Спасатели успокоили горожан. На окраине города загорелась сухая трава. Пожарные оперативно выехали на место происшествия и борются с огнем.

— Пострадавших в результате происшествия нет, — рассказали в 22-м пожарном отряде.