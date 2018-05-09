В селе около Соль-Илецка потушили сильный пожар в жилом доме

Накануне вечером в селе Линевка Соль-Илецкого городского округа по улице Советская загорелся жилой дом. Предположительно, из-за нарушений правил электромонтажа. В региональном МЧС поясняют, что возгорание произошло примерно в 18:40. Ликвидировать его удалось только через час. Площадь пожара составила порядка 50 кв метров. Последствия возгорания устраняли 5 человек и 2 единицы техники. Огонь сильно повредил внутреннюю отделку дома и личные вещи хозяев. Из жильцов никто не пострадал. В МЧС также сообщают, что по предварительным данным причиной пожара скорее всего стало нарушение правил монтажа электрооборудования.