На трассе в Ярославской области полночи тушили пожар в автосервисе

Сильнейший пожар этой ночью вспыхнул в Переславском районе в селе Кубанское. Здесь загорелся автосервис у трассы.

Воспламенение здание произошло после часа ночи, приехавшие пожарные тушили пламя до пяти утра. На месте работали четыре пожарные машины и 15 спасателей.

— В пожаре уничтожен второй этаж строения площадью 196 квадратных метров. Пострадавших нет, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области

Ещё один пожар этой ночью случился в Рыбинском районе, где среди дачных домов товарищества «Мичуринец» вспыхнуло одно строение, есть пострадавшие.