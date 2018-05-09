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На трассе в Ярославской области полночи тушили пожар в автосервисе
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На трассе в Ярославской области полночи тушили пожар в автосервисе 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Сильнейший пожар этой ночью вспыхнул в Переславском районе в селе Кубанское. Здесь загорелся автосервис у трассы.
Воспламенение здание произошло после часа ночи, приехавшие пожарные тушили пламя до пяти утра. На месте работали четыре пожарные машины и 15 спасателей.
— В пожаре уничтожен второй этаж строения площадью 196 квадратных метров. Пострадавших нет, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.
Ещё один пожар этой ночью случился в Рыбинском районе, где среди дачных домов товарищества «Мичуринец» вспыхнуло одно строение, есть пострадавшие.
Кстати, в Ярославле у одного из предпринимателей арестовали автосервис.
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