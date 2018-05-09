Пожар в Глазуновском районе Орловской области произошёл накануне, 8 мая, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области.
Сообщение о возгорании жилого дома в деревне Малые Бобрики поступило в дежурную часть в 20:27. В ликвидации пожара принимали участие силы и средства Глазуновского местного пожарно-спасательного гарнизона, пострадавших нет, уточнили в пресс-службе МЧС.
Причины возгорания и материальный ущерб выясняют специалисты. По факту пожара ведётся дознание.
Сообщение В Малых Бобриках сгорел жилой дом появились сначала на РИА 57.