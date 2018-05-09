В Малых Бобриках сгорел жилой дом

Сообщение о возгорании жилого дома в деревне Малые Бобрики поступило в дежурную часть в 20:27. В ликвидации пожара принимали участие силы и средства Глазуновского местного пожарно-спасательного гарнизона, пострадавших нет, уточнили в пресс-службе МЧС.

Причины возгорания и материальный ущерб выясняют специалисты. По факту пожара ведётся дознание.