Ещё
В Малых Бобриках сгорел жилой дом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Иран "психанул" после решения США по ядерной сделке
Иран "психанул" после решения США по ядерной сделке

В Малых Бобриках сгорел жилой дом 

РИА 57 45 минут назад
Фото: РИА 57
Пожар в Глазуновском районе Орловской области произошёл накануне, 8 мая, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области.
Сообщение о возгорании жилого дома в деревне Малые Бобрики поступило в дежурную часть в 20:27. В ликвидации пожара принимали участие силы и средства Глазуновского местного пожарно-спасательного гарнизона, пострадавших нет, уточнили в пресс-службе МЧС.
Причины возгорания и материальный ущерб выясняют специалисты. По факту пожара ведётся дознание.
Сообщение В Малых Бобриках сгорел жилой дом появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
В Орле на ходу загорелся ЗИЛ. Видео В Орловской области закрыли пожароопасный дом культуры В Орле ночью сгорел радар ГИБДД
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сладкий» украинский мальчик провалил «Евровидение»52
Волкер рассказал, как Россия вернет Крым Украине922
Израиль потребовал от России гарантий по Сирии147
Порошенко испугался «Бессмертного полка»185
Определены финалисты «Евровидения»41
Видео
Появилось видео последствий удара по Сирии
В мире Войска
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Войска
01:40
Показан прототип летающего такси
Технологии Наука и техника
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Смерч в Тольятти сняли на видео
Происшествия
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение