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Появились фото с места пожара на складе древесины в поселке Лендеры
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Появились фото с места пожара на складе древесины в поселке Лендеры 

Карельские вести 47 минут назад
Фото: Карельские вести
Для тушения возгорания было привлечено 100 человек, 20 единиц техники и 2 вертолёта МИ-8. Вчера, во вторник 8 мая, на складе хранение древесины, расположенном в поселке Лендеры Муезерского района Карелии произошел пожар. Огнем было охвачено около 1500 м², сообщает МЧС по РК. Для ликвидации происшествия были привлечены подразделения Главного управления МЧС России по республике Карелия, Северо-Западного регионального центра, Муезерского пожарно-спасательного гарнизона, добровольной пожарной команды посёлка Лендеры, Карельского центра наземной и авиационной охраны лесов. Всего привлечено 100 человек и 20 единиц техники, 2 вертолёта МИ-8 (1 вертолёт с водосливным устройством). На месте происшествия была организована работа оперативных групп пожарно-спасательного гарнизона Муезерского района и Главного управления МЧС России по Республике Карелия, а также аэромобильной группировки и группы беспилотных летательных аппаратов.
Используя водосливное устройство и тяжелую гусеничную технику, огнеборцам удалось к 20:30 локализовать распространение огня. Всего было совершено 28 сбросов воды. Пожар ликвидирован. Эвакуация не проводилась, пострадавших нет. Причина, виновный и ущерб устанавливаются.
По материалам: ptzgovorit.ru
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