В Приморье зрители на параде Победы не давали проехать машине скорой помощи к ветерану

Всё произошло 9 мая.

Пожилому человеку стало плохо во время торжественных праздничных мероприятий в День Победы в Арсеньеве . Об этом рассказал подписчик инстаграм-паблика dps_control, комментируя пост о ДТП с участием машины скорой помощи.

«А буквально за час до этого увезли ветерана прям с Вечного огня…. Когда скорая ехала, люди как шли быстрее занять места себе, посмотреть парад, так и шли. Многие не разошлись, не уступая дорогу неотложке. Так и хочется кричать от этого бездушия», — отметил житель Арсеньева.

О состоянии ветерана не уточняется.