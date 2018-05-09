Ещё
В Приморье зрители на параде Победы не давали проехать машине скорой помощи к ветерану
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приморье зрители на параде Победы не давали проехать машине скорой помощи к ветерану 

Prim.News 2 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Всё произошло 9 мая.
Пожилому человеку стало плохо во время торжественных праздничных мероприятий в День Победы в Арсеньеве. Об этом рассказал подписчик инстаграм-паблика dps_control, комментируя пост о ДТП с участием машины скорой помощи.
«А буквально за час до этого увезли ветерана прям с Вечного огня…. Когда скорая ехала, люди как шли быстрее занять места себе, посмотреть парад, так и шли. Многие не разошлись, не уступая дорогу неотложке. Так и хочется кричать от этого бездушия», — отметил житель Арсеньева.
О состоянии ветерана не уточняется.
Prim.News: последние новости
На целом острове во Владивостоке не нашлось пожарной техники. Главе города было внесено представление При пожаре в жилом доме во Владивостоке эвакуировали 20 человек На содержание зданий ДВФУ на материковой части Владивостока выделили 125 млн рублей
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин спас ветерана на параде Победы282
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде106
Россиян заставили снять георгиевские ленточки в Грузии241
Китай сделал заявление по иранской сделке126
Порошенко дал украинцам обещание в День Победы290
Видео
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
00:52
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде
Политика Происшествия
00:35
Россиян заставили снять георгиевские ленточки в Грузии
СНГ В мире
01:55
Китай сделал заявление по иранской сделке
Ближний Восток Азия
00:37
Пассажиры автобуса устроили самосуд над карманником
Криминал В мире
00:58
Волкер заявил о перспективе возвращения Крыма Украине
В мире Другое
00:59
Бузову затравили за «голое» фото в День Победы
Шоу-бизнес
08:45
Трамп решил «демонтировать наследие Обамы»
Ближний Восток В мире
Появилось видео последствий удара по Сирии
В мире Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение