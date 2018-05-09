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В Магадане спасатели эвакуировали с треснувшей льдины семерых рыбаков
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В Магадане спасатели эвакуировали с треснувшей льдины семерых рыбаков 

ТАСС 1 час назад
Фото: N24.ru
ТАСС, 9 мая. Спасатели Магадана эвакуировали с треснувшей льдины в бухте Нагаева семерых рыбаков, сообщает в среду пресс-служба Главного управления МЧС по Магаданской области.
"Поступила информация о том, что в бухте Нагаева, неподалеку от микрорайона Марчекан, на непрочном льду находятся рыбаки. Из-за сильной приливной волны лед треснул, в любую минуту может произойти отрыв", — говорится в сообщении.
В МЧС уточнили, что на момент поступления сигнала большая часть рыбаков уже покинула опасную зону, однако семерым из них требовалась помощь в эвакуации.
"Рыбаки были благополучно эвакуированы, медицинская помощь никому из них не потребовалась", — информировали спасатели.
В эвакуации принимали участие семь человек, которые использовали, в частности, катер на воздушной подушке «Хивус».
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