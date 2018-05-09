В Магадане спасатели эвакуировали с треснувшей льдины семерых рыбаков

"Поступила информация о том, что в бухте Нагаева, неподалеку от микрорайона Марчекан, на непрочном льду находятся рыбаки. Из-за сильной приливной волны лед треснул, в любую минуту может произойти отрыв", — говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что на момент поступления сигнала большая часть рыбаков уже покинула опасную зону, однако семерым из них требовалась помощь в эвакуации.

"Рыбаки были благополучно эвакуированы, медицинская помощь никому из них не потребовалась", — информировали спасатели.

В эвакуации принимали участие семь человек, которые использовали, в частности, катер на воздушной подушке «Хивус».