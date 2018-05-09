В Магаданском крае десятерых рыбаков унесло в море на льдине

В бухту Нагаева, где случилось ЧП, уже направлены спасатели.

Около десяти магаданских рыбаков оказались на дрейфующей льдине в бухте Нагаева Охотского моря, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.

«Рыбаков оторвало, они дрейфуют на льдине. Люди связываются со спасателями по мобильным телефонам. К месту отправились городские спасатели и спасатели филиала дальневосточного поисково-спасательного отряда. Они выехали на судах на воздушной подушке», — рассказал собеседник агентства.