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В Магаданском крае десятерых рыбаков унесло в море на льдине
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В Магаданском крае десятерых рыбаков унесло в море на льдине 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В бухту Нагаева, где случилось ЧП, уже направлены спасатели.
Около десяти магаданских рыбаков оказались на дрейфующей льдине в бухте Нагаева Охотского моря, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.
«Рыбаков оторвало, они дрейфуют на льдине. Люди связываются со спасателями по мобильным телефонам. К месту отправились городские спасатели и спасатели филиала дальневосточного поисково-спасательного отряда. Они выехали на судах на воздушной подушке», — рассказал собеседник агентства.
В МЧС края заявили, что подледный лов в Магадане запрещен еще в марте. Сейчас выход на ледовое поле в бухтах города — большой риск для рыбаков.
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