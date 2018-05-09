В Охотском море спасли 16 застрявших на льдинах рыбаков

МАГАДАН , 9 мая — РИА Новости Людмила Щербакова . Спасатели в среду сняли со льдин в бухте Нагаева в Магадане 16 рыбаков, сообщил РИА Новости начальник Магаданского филиала ДРПСО МЧС Павел Клочков.

"Спасатели оперативно прибыли на место ЧП. Все рыбаки спасены и доставлены на берег. Всего сняли со льдин шестнадцать человек", — рассказал собеседник агентства.

Подледный лов в Магадане запрещен еще в марте. Сейчас выход на ледовое поле в бухтах города — большой риск для рыбаков. Спасатели многократно предупреждали жителей города об опасности весенней подледной рыбалки.