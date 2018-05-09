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В Охотском море спасли 16 застрявших на льдинах рыбаков
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В Охотском море спасли 16 застрявших на льдинах рыбаков 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МАГАДАН, 9 мая — РИА Новости, Людмила Щербакова. Спасатели в среду сняли со льдин в бухте Нагаева в Магадане 16 рыбаков, сообщил РИА Новости начальник Магаданского филиала ДРПСО МЧС Павел Клочков.
"Спасатели оперативно прибыли на место ЧП. Все рыбаки спасены и доставлены на берег. Всего сняли со льдин шестнадцать человек", — рассказал собеседник агентства.
Подледный лов в Магадане запрещен еще в марте. Сейчас выход на ледовое поле в бухтах города — большой риск для рыбаков. Спасатели многократно предупреждали жителей города об опасности весенней подледной рыбалки.
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