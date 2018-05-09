Семейный центр закрыли за нарушения в приморском городе Артем

Артеме в ходе проверки исполнения закона о пожарной безопасности в местах с массовым скоплением людей прокуратура города обнаружила существенные нарушения законодательства в семейном центре «Кругозор». Об этом сообщил сайт краевой прокуратуры.

Центр в настоящее время закрыт, его деятельность приостановлена.

«На момент проверки в одном из помещений Центра отсутствовал датчик автоматической пожарной сигнализации, потолочное покрытие выполнено из горючего материала, ширина эвакуационных выходов не соответствует нормативным требованиям, эвакуационные пути загромождены различными материалами и др. Проверяющие также зафиксировали эксплуатацию электропроводов с видимыми нарушениями изоляции», — сообщили в прокуратуре.

Масштабные проверки проходят в стране после смертоносного пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Огонь унес жизни более 60 человек, большинство из которых — дети.