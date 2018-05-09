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Семейный центр закрыли за нарушения в приморском городе Артем
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Семейный центр закрыли за нарушения в приморском городе Артем 

360tv.ru 58 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Артеме в ходе проверки исполнения закона о пожарной безопасности в местах с массовым скоплением людей прокуратура города обнаружила существенные нарушения законодательства в семейном центре «Кругозор». Об этом сообщил сайт краевой прокуратуры.
Центр в настоящее время закрыт, его деятельность приостановлена.
«На момент проверки в одном из помещений Центра отсутствовал датчик автоматической пожарной сигнализации, потолочное покрытие выполнено из горючего материала, ширина эвакуационных выходов не соответствует нормативным требованиям, эвакуационные пути загромождены различными материалами и др. Проверяющие также зафиксировали эксплуатацию электропроводов с видимыми нарушениями изоляции», — сообщили в прокуратуре.
Масштабные проверки проходят в стране после смертоносного пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Огонь унес жизни более 60 человек, большинство из которых — дети.
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