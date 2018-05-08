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Благодарность столичным пожарным
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Благодарность столичным пожарным 

Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы 1 час назад
Фото: Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы
В начале апреля этого года в столичном торговом центре «Персей для детей» вспыхнул пожар, получивший второй ранг сложности.
Благодаря высокому профессионализму и самоотверженности пожарных и спасателей Москвы из горящего здания были спасены 20 человек, а около 600 человек выведены в безопасную зону. Сам пожар был потушен в короткие сроки.
На днях распоряжением Мэра Москвы пожарным Пожарно-спасательного отряда № 201 ГКУ «ПСЦ» Департамента ГОЧСиПБ за мужество и отвагу, проявленные при тушении пожара, объявлена благодарность.
Благодарности удостоены:
пожарный 2 класса Юрий Витальевич Ефремов;
пожарный 2 класса Владимир Сергеевич Костин;
пожарный 1 класса Федор Васильевич Мозговой
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