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Инцидент на подстанции в Краснодаре не повлиял на подачу электроэнергии
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Инцидент на подстанции в Краснодаре не повлиял на подачу электроэнергии 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Живая Кубань
КРАСНОДАР, 8 мая. /ТАСС/. Происшествие на подстанции в Краснодаре не повлияло на подачу потребителям электроснабжения, сообщил ТАСС во вторник представитель компании «Кубаньэнерго».
Ранее сообщалось, что во вторник вечером на электроподстанции в Краснодаре произошло короткое замыкание. Источник ТАСС в оперативных службах сообщал об отключении электричества в городе.
"На подстанции, расположенной по улице Лукьяненко, произошло автоматическое отключение вспомогательного оборудования. Обесточенных потребителей нет. Энергоснабжение в районе осуществляется по нормальной схеме. Возгораний на энергообъекте нет", — сказал представитель «Кубаньэнерго».
ТАСС: последние новости
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