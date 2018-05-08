Инцидент на подстанции в Краснодаре не повлиял на подачу электроэнергии

КРАСНОДАР , 8 мая. / ТАСС /. Происшествие на подстанции в Краснодаре не повлияло на подачу потребителям электроснабжения, сообщил ТАСС во вторник представитель компании «Кубаньэнерго».

Ранее сообщалось, что во вторник вечером на электроподстанции в Краснодаре произошло короткое замыкание. Источник ТАСС в оперативных службах сообщал об отключении электричества в городе.

"На подстанции, расположенной по улице Лукьяненко, произошло автоматическое отключение вспомогательного оборудования. Обесточенных потребителей нет. Энергоснабжение в районе осуществляется по нормальной схеме. Возгораний на энергообъекте нет", — сказал представитель «Кубаньэнерго».