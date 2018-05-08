Пожарные ликвидировали возгорание на крыше здания института РАН в Москве 

На крыше научно-исследовательского института системных исследований Российской академии наук (РАН) в Москве произошло возгорание гудрона, его оперативно ликвидировали, сообщил во вторник РИАМО сотрудник пресс-службы столичного главка МЧС РФ.
«На крыше административного здания на Нахимовском проспекте, дом 36, корпус 1, по предварительным данным, произошло возгорание гудрона. Общая площадь составила около 2 метров. По прибытию возгорание сразу же было ликвидировано», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в результате происшествия никто не пострадал.