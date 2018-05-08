Пожарные ликвидировали возгорание на крыше здания института РАН в Москве

«На крыше административного здания на Нахимовском проспекте, дом 36, корпус 1, по предварительным данным, произошло возгорание гудрона. Общая площадь составила около 2 метров. По прибытию возгорание сразу же было ликвидировано», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в результате происшествия никто не пострадал.