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На Урале горит цех бумажных изделий
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Площадь пожара под Екатеринбургом достигла 1,5 тысячи квадратных метров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Площадь пожара в цехе по производству бумаги в Арамиле Свердловской области достигла 1,5 тысячи квадратных метров, к тушению привлечены дополнительные силы, сообщается на сайте ГУМЧС РФ по Свердловской области.
Ранее представитель регионального ГУМЧС сообщил РИА Новости, что крупный пожар произошел в цехе по производству бумаги в городе Арамиль Свердловской области.
На сайте регионального главка добавляется, что, по предварительной информации, на момент пожара в здании людей не было, информации о пострадавших также нет, "площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров".
"Тушение пожара продолжается. Основные усилия пожарных направлены на недопущение распространения огня на соседние строения", — говорится в сообщении. Для обеспечения бесперебойной подачи воды к месту пожара от реки проложена магистральная линия на расстоянии 300 метров. На месте пожара развернут штаб.
"Пожару в Арамиле присвоен повышенный номер сложности "Пожар № 3". Группировка сил и средств, задействованная в борьбе с пожаром, увеличена и составляет 17 единиц пожарно-спасательной техники, 50 человек личного состава", — отмечается в сообщении.
Уточняется, что большая горючая загрузка и сложная планировка здания способствует распространению огня и затрудняет работу пожарных. Для обеспечения безопасности личного состава пожарных подразделений тушение производится снаружи здания. Уточняется, что возможна угроза обрушения внутренних конструкций здания.
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