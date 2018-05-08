На Урале горит цех бумажных изделий

Площадь пожара под Екатеринбургом достигла 1,5 тысячи квадратных метров

Площадь пожара в цехе по производству бумаги в Арамиле Свердловской области достигла 1,5 тысячи квадратных метров, к тушению привлечены дополнительные силы, сообщается на сайте ГУМЧС РФ по Свердловской области.

Ранее представитель регионального ГУМЧС сообщил РИА Новости , что крупный пожар произошел в цехе по производству бумаги в городе Арамиль Свердловской области.

На сайте регионального главка добавляется, что, по предварительной информации, на момент пожара в здании людей не было, информации о пострадавших также нет, "площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров".

"Тушение пожара продолжается. Основные усилия пожарных направлены на недопущение распространения огня на соседние строения", — говорится в сообщении. Для обеспечения бесперебойной подачи воды к месту пожара от реки проложена магистральная линия на расстоянии 300 метров. На месте пожара развернут штаб.

"Пожару в Арамиле присвоен повышенный номер сложности "Пожар № 3". Группировка сил и средств, задействованная в борьбе с пожаром, увеличена и составляет 17 единиц пожарно-спасательной техники, 50 человек личного состава", — отмечается в сообщении.

Уточняется, что большая горючая загрузка и сложная планировка здания способствует распространению огня и затрудняет работу пожарных. Для обеспечения безопасности личного состава пожарных подразделений тушение производится снаружи здания. Уточняется, что возможна угроза обрушения внутренних конструкций здания.