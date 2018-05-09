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В Свердловской области потушили пожар в цехе по производству бумаги
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В Свердловской области потушили пожар в цехе по производству бумаги 

ТАСС 38 минут назад
Фото: Мир24
ТАСС, 9 мая. Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе по производству бумаги в городе Арамиле Свердловской области, где вечером во вторник произошел крупный пожар на площади 1,8 тыс. кв. м. Об этом во среду сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"В 01:59 по местному времени [23:59 мск вторника] огонь ликвидирован, ведется проливка и разборка сгоревших конструкций", — говорится в сообщении.
По данным МЧС, пострадавших нет. Отмечается, что в результате пожара повреждена кровля и помещения производственного цеха с готовой продукцией.
Всего в тушении пожара были задействованы 17 единиц пожарно-спасательной техники, 50 человек личного состава.
Причина пожара устанавливается.
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