В Свердловской области горит бумажный цех

Сообщение о пожаре поступило в 19:48 по местному времени (17:48 по московскому времени). В настоящее время площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен повышенный — третий — номер сложности. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, есть угроза внутренних конструкций горящего здания.

К борьбе с огнем привлечены 17 единиц пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава. Пожарные пытаются не допустить распространения огня на соседние здания. Информации о пострадавших пока не поступало.