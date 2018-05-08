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В Свердловской области горит бумажный цех
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В Свердловской области горит бумажный цех 

Вести.Ru 1 час назад
В городе Арамиль в Свердловской области горит цех по производству бумажных изделий.
Сообщение о пожаре поступило в 19:48 по местному времени (17:48 по московскому времени). В настоящее время площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен повышенный — третий — номер сложности. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, есть угроза внутренних конструкций горящего здания.
К борьбе с огнем привлечены 17 единиц пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава. Пожарные пытаются не допустить распространения огня на соседние здания. Информации о пострадавших пока не поступало.
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