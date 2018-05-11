Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей одного из зданий пройдет в районе Арбат

Внутридомовые инженерные сети одного из зданий по Большому Афанасьевскомупереулку отремонтируют. Об этом стало известно 11 мая.

— По адресу: Большой Афанасьевский переулок, дом 22, — пройдет целый ряд ремонтных работ. Среди них обновление систем холодного и горячего водоснабжения, электросетей. Кроме того, мы отремонтируем подвал дома. Начало работ запланировано на июль 2018 года, а окончание — в феврале следующего года, — рассказали в Государственном бюджетном учреждении «Жилищник района Арбат».

Добавим, что ранее сообщалось о предстоящем ремонте фасада здания по адресу: Николопесковский переулок, дом 13.