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Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей одного из зданий пройдет в районе Арбат
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Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей одного из зданий пройдет в районе Арбат 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 3 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Внутридомовые инженерные сети одного из зданий по Большому Афанасьевскомупереулку отремонтируют. Об этом стало известно 11 мая.
— По адресу: Большой Афанасьевский переулок, дом 22, — пройдет целый ряд ремонтных работ. Среди них обновление систем холодного и горячего водоснабжения, электросетей. Кроме того, мы отремонтируем подвал дома. Начало работ запланировано на июль 2018 года, а окончание — в феврале следующего года, — рассказали в Государственном бюджетном учреждении «Жилищник района Арбат».
Добавим, что ранее сообщалось о предстоящем ремонте фасада здания по адресу: Николопесковский переулок, дом 13.
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