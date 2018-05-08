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Фасад дома в районе Арбат отремонтируют
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Фасад дома в районе Арбат отремонтируют 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 53 минуты назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Фасад одного из зданий по Николопесковскому переулку начнут ремонтировать 15 мая.
— Работы пройдут по адресу: Николопесковский переулок, дом 13. Это здание является бывшим доходным домом, построенным в XIX веке, и имеет историческую ценность. У фасада дома многоуровневая конструкция. Таки образом, для его ремонта необходимо проведение ряда сложных реставрационных работ, — рассказали в Государственном бюджетном учреждении «Жилищник района Арбат».
В управляющей организации добавили, что завершить обновление фасада планируется к началу лета.
Работы состоятся в рамках капитального ремонта домов.
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