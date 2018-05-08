В День Победы в Самаре перекроют 11 улиц

Из-за празднования Дня Победы в Самаре ограничат движение транспорта. Дороги перекроют в районе площади Куйбышева.

— 8 и 9 мая во время торжественных мероприятий перекроют улицы Молодогвардейскую, Куйбышева, Красноармейскую, Чапаевскую, Вилоновскую, Льва Толстого и Полевую. Исключения составят спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны, а также автомобили с пропусками, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Общественный транспорт будет следовать в объезд.

Также для горожан организуют автобусные перевозки к кладбищам. Поэтому с 07:00 до 16:00 временно ограничат движение транспорта на улицах Авроры (от Аэродромной до Партизанской), Аэродромной (от Тушинской до Энтузиастов), Ставропольской (от Пугачевской до Алма-Атинской) и Новосельской (от Уральского шоссе до Нижнего въезда).

— Исключение составят городской пассажирский транспорт, спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машины с пропусками, утвержденными ГИБДД , — уточнили в администрации города.

Список специальных маршрутов:

4 «к»: «Поселок Управленческий — кладбище „Лесное“;

27 „к“: „Площадь имени Кирова — кладбище „Зубчаниновское“;

36 „д“: „Хлебная площадь — кладбище „Рубежное“;

36 „ю“: „Кладбище „Рубежное“ — кладбище „Южное“;

63 „э“: „Автостанция „Аврора“ — кладбище „Рубежное“;

67 „к“: „Поселок Мехзавод — кладбище „Лесное“;

77 „д“: „Хлебная площадь — кладбище „Южное“;

129 „э“: „Автостанция „Аврора“ — кладбище „Южное“.

По аналогии с предыдущими годами, отправление первых рейсов с начальных пунктов — в 07:00, последних рейсов — в 15:00; выполнение контрольных рейсов от всех городских кладбищ — в 15:30. Отправление автобусов — по мере наполняемости.