В Большой Черниговке загорелся комбайн

На месте происшествия горел комбайн. Четыре человека с применением двух спецмашин полностью ликвидировали пожар в 12:14.

Данных о пострадавших нет. Обстоятельства возгорания и ущерб от пожара устанавливаются.