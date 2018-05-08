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В Большой Черниговке загорелся комбайн
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В Большой Черниговке загорелся комбайн 

Волга Ньюс 44 минуты назад
На месте происшествия горел комбайн. Четыре человека с применением двух спецмашин полностью ликвидировали пожар в 12:14.
Данных о пострадавших нет. Обстоятельства возгорания и ущерб от пожара устанавливаются.
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