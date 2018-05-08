Пожар на лесозаготовке в Карелии тушат два вертолета и 100 человек

С. - ПЕТЕРБУРГ , 8 мая — РИА Новости . К ликвидации пожара на неэксплуатируемой лесозаготовке в Муезерском районе Карелии привлечены два вертолета Ми-8, 20 единиц техники и 100 человек, сообщает республиканское управление МЧС

"На данный момент времени площадь горения составляет более 1 тысячи квадратных метров. Всего для ликвидации происшествия привлечено 100 человек и 20 единиц техники, два вертолета Ми-8 (один вертолет с водосливным устройством)", — говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, во вторник утром утром на пульт пожарно-спасательной службы Муезерского района поступила информация о пожаре на неэксплуатируемой лесозаготовке в поселке Лендеры. К месту происшествия были направлены дежурные подразделения отдельного поста пожарно-спасательной части №72 по охране поселка и добровольная пожарная команда поселка.

"В ходе разведки ранг пожара был повышен до 1БИС", — информирует ГУМЧС.