Ещё
Пожар на лесозаготовке в Карелии тушат два вертолета и 100 человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожар на лесозаготовке в Карелии тушат два вертолета и 100 человек 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 мая — РИА Новости. К ликвидации пожара на неэксплуатируемой лесозаготовке в Муезерском районе Карелии привлечены два вертолета Ми-8, 20 единиц техники и 100 человек, сообщает республиканское управление МЧС.
"На данный момент времени площадь горения составляет более 1 тысячи квадратных метров. Всего для ликвидации происшествия привлечено 100 человек и 20 единиц техники, два вертолета Ми-8 (один вертолет с водосливным устройством)", — говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, во вторник утром утром на пульт пожарно-спасательной службы Муезерского района поступила информация о пожаре на неэксплуатируемой лесозаготовке в поселке Лендеры. К месту происшествия были направлены дежурные подразделения отдельного поста пожарно-спасательной части №72 по охране поселка и добровольная пожарная команда поселка.
"В ходе разведки ранг пожара был повышен до 1БИС", — информирует ГУМЧС.
Ранее представитель ведомства сообщал РИА Новости, что к ликвидации пожара привлечены вертолеты из Петрозаводска и Санкт-Петербурга. Пострадавших нет, угрозы близлежащему жилью также нет.
РИА Новости: последние новости
Организаторы Универсиады-2019 оценили последствия пожара во Дворце спорта В центре Рима загорелся автобус В Петербурге пять человек пострадали при пожаре в жилом доме
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»398
Поклонская отреагировала на свое «скучающее» фото181
Медведев избран премьером408
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко464
Скрытая функция «ВКонтакте» возмутила россиян8
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение