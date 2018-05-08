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За отвагу и самоотверженность, проявленные при ликвидации августовских пожаров, медалью МВД России награжден сотрудник волжской полиции
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За отвагу и самоотверженность, проявленные при ликвидации августовских пожаров, медалью МВД России награжден сотрудник волжской полиции 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Николаевич Кравченко в торжественной обстановке вручил ведомственную награду майору полиции Курмагазиеву Салавату Хадральевичу. Медаль МВД России «За смелость во имя спасения» начальник пункта полиции отдела полиции № 1 Управления МВД России по г. Волжскому получил за работу при ликвидации августовских пожаров на территории г. Волжского. Напомним, что в конце лета 2017 года ряд районов Волгоградской области были охвачены ландшафтными пожарами. Огненная стихия подступила и к частному сектору в г. Волжском. После поступления сообщения о том, что на территории дачного общества горит сухая растительность, а распространившийся ветром огонь перекинулся на дома четырех прилегающих садоводческих обществ, несколько сотен волжских полицейских в первые минуты прибыли на место трагедии. Им пришлось не только проводить эвакуацию, но и тушить дома горожан. Майор полиции Курмагазиев Салаватвместе с коллегой — заместителем начальника Отдела ГИБДД Дмитрием Гринцовым во время осмотра горевшего домовладения услышали голос зовущей на помощь женщины. Пытаясь спастись от огня, 75-летняя пенсионерка вместе с сыном попали в самый его эпицентр. На служебной автомашине «Нива» полицейские сквозь пламя пробрались к окруженным огнем дачникам и в считанные секунды вывезли их на безопасное расстояние.
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