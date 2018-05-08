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Головинский район лидирует в Северном округе по площади озелененных территорий
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Головинский район лидирует в Северном округе по площади озелененных территорий 

Префектура САО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Всего на территории Северного административного округа находятся 762,32 га озелененных территорий. Следует отметить, что это территории I-ой и II-ой категории.
Объекты I-ой категории — 81, 39 га — это скверы, парки, озелененные территории, обладающие особым статусом.
Объекты II-ой категории — это озелененные территории, расположенные вдоль объектов дорожного хозяйства. Хотелось бы отметить, что Головинский район занимает 1 место среди всех районов по площади озелененных территорий — 82,13 га.
Уборку и содержание данных территорий осуществляет ГБУ «Жилищник Головинского района города Москвы» в ежедневном режиме в соответствии с регламентом.
Также следует отметить, что в Головинском районе 34 объекта I-ой и II-ой категории, из них 1 объект — I-ой категории, 33 объекта— II— ой категории. На территории района имеются озелененные объекты III категории — это дворовые территории.
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