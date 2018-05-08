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В Риме автобус с пассажирами загорелся и взорвался
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В Риме автобус с пассажирами загорелся и взорвался 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Автобус с пассажирами загорелся на ходу в Риме, а затем взорвался. Это произошло неподалеку от площади Испании и фонтана Треви и вызвало панику среди местных жителей и туристов. Об этом сообщает Express, видео с места произошедшего доступно на YouTube.
По словам очевидцев, водитель услышал странный звук и почувствовал запах дыма, после чего остановился и попросил пассажиров выйти. Таким образом он спас людей, а затем пытался самостоятельно потушить начавшееся возгорание. Однако справиться он не смог: пламя быстро охватило весь автобус, в нем также произошло несколько взрывов.
Отмечается, что от пожара пострадал также магазин, напротив которого остановился загоревшийся автобус. Жителей района попросили закрыть окна из-за токсичного дыма. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания.
Это уже девятый автобус, сгоревший в Риме с начала года. В этой связи итальянцы даже придумали специальный хештег #Flambus («огнебус»).
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