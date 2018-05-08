Улицы Мадрида перекрыли из-за утечки газа

Движение транспортных средств и пешеходов перекрыли во вторник на ряде улиц центра испанской столицы из-за утечки газа. Об этом сообщила полиция Мадрида в Twitter.

Как заявили стражи порядка, область необходимо избегать из-за утечки значительного количества неизвестного вещества.

Как добавляет газета Publico, была произведена эвакуация людей из зданий в районе, в том числе — из Министерства экономики страны, ряда кафе и ресторанов, жилых домов. Кроме этого, было приостановлено движение на нескольких станциях метро.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за прорыва трубы при проведении ремонтных работ на одной из подземных парковок.