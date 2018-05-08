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Улицы Мадрида перекрыли из-за утечки газа
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Улицы Мадрида перекрыли из-за утечки газа 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Движение транспортных средств и пешеходов перекрыли во вторник на ряде улиц центра испанской столицы из-за утечки газа. Об этом сообщила полиция Мадрида в Twitter.
Как заявили стражи порядка, область необходимо избегать из-за утечки значительного количества неизвестного вещества.
Как добавляет газета Publico, была произведена эвакуация людей из зданий в районе, в том числе — из Министерства экономики страны, ряда кафе и ресторанов, жилых домов. Кроме этого, было приостановлено движение на нескольких станциях метро.
По предварительным данным, инцидент произошел из-за прорыва трубы при проведении ремонтных работ на одной из подземных парковок.
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