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В Петербурге проверки пожарной безопасности не привели к закрытию торговых центров
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В Петербурге проверки пожарной безопасности не привели к закрытию торговых центров 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
По результатам проверок пожарной безопасности в торговых центрах Петербурга, проведенных после трагического пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», ни один объект не пришлось закрывать из-за нарушений.
Об этом сообщил Фонтанке начальник пресс-службы городского ГУ МЧС Андрей Литовка.
В целом по России, по информации Коммерсанта, проверки привели к временному закрытию почти трети торговых центров.
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