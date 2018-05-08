В Петербурге проверки пожарной безопасности не привели к закрытию торговых центров 

По результатам проверок пожарной безопасности в торговых центрах Петербурга, проведенных после трагического пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», ни один объект не пришлось закрывать из-за нарушений.
Об этом сообщил Фонтанке начальник пресс-службы городского ГУ МЧС Андрей Литовка.
В целом по России, по информации Коммерсанта, проверки привели к временному закрытию почти трети торговых центров.
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