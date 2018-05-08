В Петербурге проверки пожарной безопасности не привели к закрытию торговых центров

По результатам проверок пожарной безопасности в торговых центрах Петербурга , проведенных после трагического пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», ни один объект не пришлось закрывать из-за нарушений. Об этом сообщил Фонтанке начальник пресс-службы городского ГУ МЧС Андрей Литовка. В целом по России , по информации Коммерсанта, проверки привели к временному закрытию почти трети торговых центров. Новости по теме: Итогом проверки пожарной безопасности может стать приостановка работы 10 московских ТРЦ Смольный увеличил расходы на пожарную безопасность медицинских учреждений лишь на 5,8 млн рублей