Пожарные Пермского края получили десять новых спецавтомобилей

Пожарные Пермского края получили десять новых спецавтомобилей, два из которых будут работать в Перми , а остальные — в различных районах края, передает URA.RU.

Губернатор Пермского края Максим Решетников вручил ключи от машин начальникам пожарных подразделений.

«Мы будем ежегодно закупать не менее десяти машин и передавать вам, чтобы постепенно старые машины выводились из эксплуатации, а вы получили в распоряжение новую, надежную технику», — сказал он.