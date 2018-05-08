Пожарные Пермского края получили десять новых спецавтомобилей, два из которых будут работать в Перми, а остальные — в различных районах края, передает URA.RU.
Губернатор Пермского края Максим Решетников вручил ключи от машин начальникам пожарных подразделений.
«Мы будем ежегодно закупать не менее десяти машин и передавать вам, чтобы постепенно старые машины выводились из эксплуатации, а вы получили в распоряжение новую, надежную технику», — сказал он.
По информации издания, в этом году должны ввести эксплуатацию четыре пожарных депо — в Кизеле, Чердыни, Березниках и Яйве. Еще пять планируется построить до 2022 года в Перми, Голованово, Фролах, Усть-Качке и Соликамске.