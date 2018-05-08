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Полицейский из волжского получил медаль за спасание пенсионерки из пожара
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Полицейский из волжского получил медаль за спасание пенсионерки из пожара 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Майора полиции Салавата Курмагазиева наградили медалью «За смелость во имя спасения». Правоохранитель участвовал в 2017 году в ликвидации августовских пожаров.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, в конце лета минувшего года множество районов региона были охвачены ландшафтными пожарами. Огонь застиг врасплох и частный сектор в Волжском. Получив сообщение о горящем сухостое рядом с дачами, полицейские выехали на место происшествия. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на дома четырех прилегающих садоводческих обществ. Несколько сотен правоохранителей эвакуировали людей и тушили пожар.
Майор полиции Салават Курмагазиев с коллегой Дмитрием Гринцовым во время осмотра загоревшего дома услышали крики о помощи. 75-летняя женщина вместе с сыном пыталась спастись от гибели. На служебном авто полицейские сквозь пламя пробрались к окруженным огнем дачникам и вывезли их.
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